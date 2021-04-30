Тюменцам вновь обещают сильный ветер

16:41 30 апреля 2021
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По сведениям Тюменского гидрометцентра, в Тюмени 2 мая ожидается неблагоприятное метеорологическое явление в виде сильного ветра.

В этот день ночью преимущественно без осадков, ветер южный, юго-восточный, 6–11 м/с, температура +8°С...+10°С. Днем кратковременный дождь, возможна гроза, ветер юго-западный, 9–14 м/с, порывы до 19 м/с, температура +16°С...+18°С, сообщает Единый центр оперативного реагирования.

Теги: штормовое предупреждение
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