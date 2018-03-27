Тюмень за день: 27 марта

Фото Сергея Бушуева

В центре Тюмени появится еще одна платная парковка

В Тюмени платный режим вводится со 2 апреля на автомобильной парковке на улице Герцена, на нечетной стороне от улицы Дзержинского до улицы Челюскинцев. Об этом сообщили в городской администрации.

Тюменским молодежным театрам раздали гранты на новые постановки

На минувшей неделе в МТЦ "Космос" подвели итоги конкурса грантов на постановку спектаклей для молодежных театров.

В "День женского здоровья" у онкологов обследовались 270 тюменок

В конце минувшей недели в "Медицинском городе" прошел профилактический день здоровья для женщин. Тюменки могли записаться к нужному специалисту, получить консультацию и пройти необходимое обследование. В этот день женщин принимали маммолог-онколог и гинеколог-онколог. Для них работали диагностические службы: отделение УЗИ и рентгенологическое отделение.

В Тюменской области захоронят останки трех красноармейцев

Вчера в Тюмени состоялась торжественная церемония передачи останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. В ближайшее время трех красноармейцев, уроженцев Тюменской области, захоронят на родине.