Тюмень за день: 27 марта

В центре Тюмени появится еще одна платная парковка
В Тюмени платный режим вводится со 2 апреля на автомобильной парковке на улице Герцена, на нечетной стороне от улицы Дзержинского до улицы Челюскинцев. Об этом сообщили в городской администрации.
Тюменским молодежным театрам раздали гранты на новые постановки
На минувшей неделе в МТЦ "Космос" подвели итоги конкурса грантов на постановку спектаклей для молодежных театров.
В "День женского здоровья" у онкологов обследовались 270 тюменок
В конце минувшей недели в "Медицинском городе" прошел профилактический день здоровья для женщин. Тюменки могли записаться к нужному специалисту, получить консультацию и пройти необходимое обследование. В этот день женщин принимали маммолог-онколог и гинеколог-онколог. Для них работали диагностические службы: отделение УЗИ и рентгенологическое отделение.
В Тюменской области захоронят останки трех красноармейцев
Вчера в Тюмени состоялась торжественная церемония передачи останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. В ближайшее время трех красноармейцев, уроженцев Тюменской области, захоронят на родине.
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