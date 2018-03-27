В Тюменской области захоронят останки трех красноармейцев

Вчера в Тюмени состоялась торжественная церемония передачи останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. В ближайшее время трех красноармейцев, уроженцев Тюменской области, захоронят на родине.

Спустя 75 лет вернулись домой уроженец Ишимского района Омской (ныне – Тюменской) области Бугаев Пантелеймон Гаврилович, 1912 г.р. Был найден в ходе экспедиции в районе деревни Нагаткино Старорусского района Новгородской области поисковым отрядом "Высота" Ленинградской области; уроженец Новозаимского района Омской области (ныне – город Заводоуковск) Иконников Иван Федорович, 1903 г.р. по данным ОБД "Мемориал" числился пропавшим без вести с октября 1943 года. Останки бойца были подняты поисковым отрядом "Богатырь" Ленинградской области; уроженец Тюменского района Тюменской области Ефимов Александр Андреевич, 1910 г.р. числился убитым в 1942 году. Останки солдата были подняты поисковым отрядом "Каскад" Смоленской области.

Останки красноармейцев и личные вещи солдат были переданы представителям администрации города Ишима, Тюменского муниципального района, Заводоуковского городского округа и родственникам солдат.

К Вечному огню почтить память красноармейцев пришли представители администраций и военных комиссариатов муниципальных образований Тюменской области, родственники красноармейцев, поисковые отряды Тюмени, воспитанники спецклассов добровольной подготовки к военной службе и учащиеся школ города Тюмени.

Как рассказали в Тюменском областном поисковом центре, останки красноармейцев были доставлены Военно-историческим центром Северо-Западного федерального округа в рамках всероссийского проекта "Дорога домой".

В апреле в Тюмени откроется областная "Вахта Памяти", участники поисковых отрядов региона вновь отправятся в полевые поисковые экспедиции.