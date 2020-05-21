Тюменские поисковики разыскивают родственников красноармейца, погибшего при освобождении Эстонии

В ходе полевого выезда 14 октября 2018 года в уезде Ида-Вирумаа Республики Эстония были обнаружены останки четырех бойцов Красной Армии, погибших при освобождении Эстонии в 1944 году.

По номеру медали "За отвагу" удалось установить имя солдата: Григоренко Павел Васильевич. Дата рождения: __.__.1923 год. Место рождения: Омская обл., Дзержинский р-н, Петровский с/с, д. Покровка. Дата и место призыва: __.__.1942, Самаровский РВК, Омская обл. Последнее место службы: 268 сп 48-я стрелковая Ропшинская Краснознамённая дивизия имени М.И. Калинина. Воинское звание: красноармеец. Причина выбытия: убит. Дата выбытия: 27.07.194. Название источника донесения: ЦАМО

Павел Григоренко был награжден приказом от 9 марта 1944 года № 07/п по 268 сп 48-й стрелковой Ропшинской Краснознамённой дивизии имени М.И. Калинина Ленинградского фронта.

Тюменский областной поисковый центр разыскивает родных солдата. Любую информацию просят сообщать по тел. +7 (3452) 68-85-76 (доб. 88), +7 (909)-740-14-24 или электронной почте: tyumen-poisk.zayavki@yandex.ru.