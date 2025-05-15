Тюменские поисковики завершили весенний этап полевых экспедиций

В полевых работах в весеннем этапе участвовали около 200 поисковиков Тюменской области. Их силами удалось поднять останки 60 бойцов Красной армии и одного солдата Вермахта. Полевые работы проходили при поддержке правительства региона и гранта губернатора Тюменской области в рамках проекта "Возвращение из безвестия".

Большинство тюменских поисковиков в составе сводного поискового отряда региона "Десант памяти" с 21 апреля по 5 мая вели работы в районе деревни Мясной Бор Новгородской области. Именно здесь в 1989 году состоялась первая Всесоюзная Вахта памяти, где зародилось поисковое движение Тюменской области. Поисковики обнаружили 10 павших защитников Родины и 4 солдатских медальона. 3 капсулы были пусты, а четвёртая использовалась красноармейцем как игольница, поэтому имен найденных воинов установить не удалось. Церемония погребения военнослужащих состоялась 8 мая у мемориала "Мясной Бор".

При одном из военнослужащих поисковики нашли подписанный котелок. На нем выбито имя Белопухова Николая Ивановича, вернувшегося с фронта домой. Ведётся работа по уточнению судьбы воина для дальнейшей передачи реликвии в семью героя.

Отряды "Память сердца" (Тюмень) и "Память" (Ялуторовск) провели экспедицию в Старорусском районе Новгородской области. Совместно поисковики подняли останки 12 воинов. Один из них - танкист Пулатов Мурза. Подробные сведения о военнослужащем уточняются. Найденных бойцов торжественно захоронили на Симоновском кладбище Старой Руссы 7 мая.

Экспедиция туртасского поискового отряда "Югра" проходила в Ржевском районе Тверской области. Здесь тюменские поисковики обнаружили останки 31 бойца и командира Красной армии. В ходе экспедиции в День Победы поисковики "Югры" встретились с потомками найденного в 2014 году красноармейца Смирнова Петра Пименовича, 1903 года рождения, уроженца Удмуртии, и передали им вкладыш солдатского медальона защитника Родины и его личные вещи.

Тюменские отряды "Кречет" и "Феникс" работали в межрегиональной экспедиции на Ступинской высоте в Великолукском районе Псковской области. Тюменцы подняли 5 воинов Красной армии и 1 солдата Вермахта, а также обнаружили место падения самолета ПЕ-2.

Кроме того, бойцы "Феникса" вели поисковые работы на территории Пыталовского и Бежанецкого районов Псковской области. Здесь поисковики нашли останки одного военнослужащего и место крушения самолета ИЛ-2.

Как сообщает руководитель отряда "Феникс" Денис Суворов, до весенней экспедиции тюменские поисковики работали на месте падения скоростного бомбардировщика. По номерным деталям "Фениксу" были известны члены экипажа самолета. Позднее поисковики обнаружили останки воина. Чьи именно - определит экспертиза.

Многие поисковые отряды, работая на местах боев Великой Отечественной войны, столкнулись с плохими погодными условиями: дождем, градом, снегом. Порой температура воздуха днем опускалось до +1°С. Однако, участники поискового движения Тюменской области достойно справились с этим испытанием и в результате весеннего этапа полевого поискового сезона "Вахты памяти" подняли останки 60 бойцов Красной армии и 1 солдата Вермахта. Установлено 1 имя павшего воина. 1 медальон отправлен на экспертизу для уточнения данных.

Полевые работы проходили при поддержке Правительства региона и гранта Губернатора Тюменской области в рамках проекта "Возвращение из безвестия".