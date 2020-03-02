Имя солдата из Исетского района нанесут на мемориал в Тульской области

Фамилию участника Великой Отечественной войны, уроженца Исетского района Курганской области (сейчас— Тюменской области) Афанасия Николаевича Лобова нанесут на мемориальную плиту братского захоронения в Тульской области.

В Тюменский областной поисковый центр для уточнения судьбы красноармейца обратилась его внучка Нина Асямова. Из архивов выяснилось, что Лобов Афанасий Николаевич 1908 года рождения, красноармеец, уроженец Курганской области, призванный Исетским РВК Курганской области, умер от ран 10.09.1943 года в эвакуационном госпитале №1145. Последнее место службы— 27 гвардейский стрелковый полк 11 гвардейской стрелковой дивизии. Первичное место захоронения — город Тула.

Согласно сведениям Администрации города Тулы, захоронение умерших в эвакуационном госпитале № 1145 в период с 10.03.1942 по 16.10.1943 осуществлялось на Тульском городском (Всехсвятском) кладбище, территориально ближайшем к госпиталю.

В паспорте воинского захоронения Всесвятского кладбища фамилии Лобова не оказалось, но, по данным сайта "Память народа", он числится похороненным на Всехсвятском кладбище, могила № 323.

Администрацией города Тулы был направлен запрос в военный комиссариат Тульской области, по итогам рассмотрения которого комиссариатом инициировано нанесение на мемориальную плиту братского захоронения, расположенного на Всехсвятском кладбище, фамилии рядового Лобова.