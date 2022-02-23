Тоболяки возобновили акцию "Тепло родного дома", чтобы собрать посылки для солдат

Сотрудники Центра реализации молодёжных профилактических программ к 23 февраля собрали посылки для пяти своих воспитанников, ушедших в армию в прошлом году, сообщается на сайте горадминистрации.
Юнармейцы ВСМЦ "Россияне" написали письма своим старшим товарищам Кириллу Мацко, Никите Проворову, Данилу Фазылову, Сергею Мишину и Егору Бурлакову.
Акцию поддержали представители местного отделения партии "Единая Россия". Заместитель исполнительного секретаря Светлана Бабич укладывала вместе с ребятами в посылки тепло родного дома в письмах и сладких гостинцах.
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