Тоболяки возобновили акцию "Тепло родного дома", чтобы собрать посылки для солдат

16:02 23 февраля 2022
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Сотрудники Центра реализации молодёжных профилактических программ к 23 февраля собрали посылки для пяти своих воспитанников, ушедших в армию в прошлом году, сообщается на сайте горадминистрации. 

Юнармейцы ВСМЦ "Россияне" написали письма своим старшим товарищам Кириллу Мацко, Никите Проворову, Данилу Фазылову, Сергею Мишину и Егору Бурлакову.

Акцию поддержали представители местного отделения партии "Единая Россия". Заместитель исполнительного секретаря Светлана Бабич укладывала вместе с ребятами в посылки тепло родного дома в письмах и сладких гостинцах.

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Теги: акции , День защитника Отечества , служба в армии , солдаты , Тобольск , юнармия
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