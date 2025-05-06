Тюменцы могут поделиться семейными архивами и историями героев ко Дню Победы

В преддверии 80-летия Великой Победы проект "Моя страна – моя Россия" запускает акцию "Моя страна. Моя история. Моя Победа". Россияне смогут делиться в соцсетях историями о подвигах своих родных и современных героев, включая участников СВО и волонтеров. Лучшие истории войдут в мультимедийную выставку и цифровой архив.

Акция направлена на создание цифрового архива памяти, собирающего личные истории, фотографии и видеоролики, связанные с военным и послевоенным периодом. Участники могут проявить творческую инициативу: нарисовать рисунок, снять видео или написать эссе о своих героях.

Чтобы участвовать, нужно опубликовать историю в ВКонтакте с хештегами #МояСтранаМояИсторияМояПобеда и отметить официальный аккаунт проекта. До конца июня будут отбираться лучшие истории для выставки и архива. Авторы смогут получить приглашение на исторический форум в Москве.

Акция "Моя страна. Моя история. Моя Победа" является частью конкурса "Моя страна – моя Россия", который собрал более 6 000 заявок. Участие в акции способствует сохранению исторической памяти и признанию важности каждой судьбы в истории страны. Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов и объединяет талантливых людей со всей страны.