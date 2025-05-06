Жителей Тюменской области решили не привлекать весной к акции "Сад памяти"

В этом году акция "Сад памяти", посвящённая 80-летию Великой Победы, пройдет без широкого участия жителей региона. Из-за действия особого противопожарного режима и запрета на посещение лесов, массовые мероприятия в лесном фонде временно отменены, сообщили в деплеса ТО.

Посадка деревьев в память о героях Великой Отечественной войны всё равно состоится - работы будут проведены во всех лесничествах региона силами лесоводов и специалистов, занимающихся лесовосстановлением.

Центральное мероприятие в рамках акции запланировано на 17 мая в Тюменском районе: на территории Тахталинского участкового лесничества, рядом с деревней Якуши.

В ней также примут участие представители всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", члены региональных отделений "Фонда защитников Отечества" и "Комитета семей воинов Отечества".

Жители региона тоже могут присоединиться к акции — просто посадите своё "дерево памяти" у дома, на даче, возле школы или офиса, а потом отметьте это место на интерактивной карте на сайте сад-памяти.рф. Так ваше дерево станет частью большого живого памятника!

Осенью, когда закончится пожароопасный сезон, планируется провести посадки деревьев с участием трудовых коллективов, школьников, студентов и всех, кто хочет внести вклад в восстановление и приумножение лесов родного края.