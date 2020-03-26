Тюменские поисковики принимают заявки на установление судеб погибших и пропавших на войне

В общественную приемную "Чтобы помнили" ежемесячно поступает свыше 90 обращений от тюменцев — в Год памяти и славы помощь в уточнении судеб боевого пути солдат стала особенно востребованной. До 10 апреля в Областном поисковом центре действует карантинный режим, однако специалисты продолжают принимать заявки в электронном формате.

Подать заявку можно через онлайн-приемную в приложении Вконтакте (https://vk.com/app5708398_-56658564) или на почту tyumen-poisk.zayavki@yandex.ru. Уточнить информацию о работе приемной можно по телефону (3452) 68-85-76 (доб. 88).