В "День женского здоровья" у онкологов обследовались 270 тюменок

В конце минувшей недели в "Медицинском городе" прошел профилактический день здоровья для женщин. Тюменки могли записаться к нужному специалисту, получить консультацию и пройти необходимое обследование. В этот день женщин принимали маммолог-онколог и гинеколог-онколог. Для них работали диагностические службы: отделение УЗИ и рентгенологическое отделение.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, за день врачи обследовали 279 женщин. Из них шесть пациенток с подозрением на злокачественное новообразование было отправлено на дополнительное обследование, у трех тюменок был диагностирован рак органов репродуктивной системы.

Подобные профилактические обследования рекомендовано проходить всем, кто относится к группе риска (имеет предрасположенность к заболеванию) или случаи онкологических заболеваний среди родственников по женской линии, тем, кто стал отмечать какие-либо отклонения в здоровье, и тем, кто имеет хронические предопухолевые заболевания (эрозия шейка матки, мастопатия, киста, кистома и другие).