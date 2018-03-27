В центре Тюмени появится еще одна платная парковка

В Тюмени платный режим вводится со 2 апреля на автомобильной парковке на улице Герцена, на нечетной стороне от улицы Дзержинского до улицы Челюскинцев. Об этом сообщили в городской администрации.

Стоимость, способы оплаты и правила пользования на новой платной стоянке будут такими же, как и на участке улицы Герцена от улицы Первомайской до улицы Дзержинского: первые 15 минут бесплатно, затем нужно оплатить парковочную сессию, определившись, на какое время машина будет оставлена на парковке. Контроль будет осуществляться с помощью фото- и видеофиксации с интервалом в 15 минут.

Как сообщают в Тюменьгортрансе, новая парковка рассчитана на 34 места. 10% из них предназначено для маломобильных групп граждан. Для удобства будет действует мобильное приложение, чтобы оплачивать парковку не выходя из автомобиля. При использовании мобильного приложения если вы выехали с парковки раньше, то оставшиеся деньги можно вернуть себе на счет.

Сейчас придорожная парковка на улице Герцена (от улицы Первомайской до улицы Дзержинского) рассчитана на 28 мест, на улице Ленина – на 182 места. Стоимость парковки с 7 до 19 часов по будням составляет 30 рублей в час. С 19 до 7 часов в будни, а также круглосуточно по выходным и праздничным дням пользоваться парковками можно бесплатно.

Сейчас для центра города разрабатывается проект расширения зоны единого парковочного пространства минимум до 2500 автомобилемест.