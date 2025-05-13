Около 1200 штрафов за три дня выписали в Тюмени нарушителям правил парковки

В Тюмени начали работу мобильные комплексы автоматической фиксации автонарушений, в результате за три дня, с 5 по 7 мая, за неправильную парковку машин на улицах города водителям выписали 1200 штрафов, сообщили в горадминистрации.

В начале мая к уже курсирующим автомобилям присоединились ещё четыре патрульные машины, оснащенные средствами фото- и видеофиксации транспортных средств. Мобильные комплексы выявляют и фиксируют нарушения в зоне платного парковочного пространства. Они двигаются по специально разработанным маршрутам, которые включают самые проблемные участки.

"Увеличение количества патрульных автомобилей способствует большему и качественному охвату нарушений. Во время движения их фиксация производится не только на платном парковочном пространстве, но и по пути следования маршрута", - уточняется в сообщении.