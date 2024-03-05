Тюменцам напомнили про бесплатную работу паркингов в выходные и праздники

С 8 по 10 марта все городские паркинги, включая многоуровневую парковку на набережной, будут работать в бесплатном режиме, сообщает администрация города.

Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства, которое представлено в периметре улиц Герцена – Челюскинцев – Республики – берег реки Туры – Осипенко – Орджоникидзе – Советская – Профсоюзная; Луначарского – Ирбитская – Ямская – Коммунистическая; Республики (участок от улицы Мельникайте до улицы Максима Горького по нечетной стороне).

С реестром парковок Тюмени можно ознакомиться на сайте tmn-parking.ru или в мобильном приложении "Тюменские парковки". Справки по телефону 8 (800) 250-07-22 (звонок бесплатный).