В День города в Тюмени перекроют часть дорог и парковок

На время проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 437-й годовщине образования города Тюмени, планируется временное ограничение и прекращение движения на автомобильных дорогах города Тюмени, сообщает администрация Тюмени.
Ограничение движения транспортных средств планируется с 12:00 до 14:00 29 июля по ходу движения колонны Парада красных машин на автомобильных дорогах по улицам:
- ул. Республики – на участке от здания № 142 до пересечения с ул. Челюскинцев;
- ул. Челюскинцев – на участке от ул. Республики до ул. Ленина;
- ул. Ленина – на участке от ул. Челюскинцев до ул. Мориса Тореза;
- ул. Мориса Тореза – на участке от ул. Ленина до парковки в районе ТЦ "Рентал";
- проезд от парковки в районе ТЦ "Рентал" до ул. Мориса Тореза;
- ул. Мориса Тореза до ул. Республики;
- ул. Республики – на участке от ул. Мориса Тореза до здания № 142 по ул. Республики.
Движение всех видов транспортных средств будет прекращено на автомобильных дорогах по следующим улицам:
- ул. Республики – на участке от ул. Челюскинцев до ул. Ямской;
- ул. Ямская – на участке от ул. Республики до ул. Казанской;
- ул. Казанская – от ул. Ямской до ул. Луначарского;
- ул. Луначарского – от ул. Казанской до ул. Республики;
- ул. Володарского – от ул. Семакова до ул. Республики (с 15:00 29 июля до 13:00 30 июля);
- ул. Береговая – на участке от ул. Ангарской до ул. Поперечной;
- ул. Ангарская – от ул. Береговой до ул. Большой Заречной;
- ул. Щербакова – от ул. Береговой до ул. Большой Заречной;
- ул. Красноармейская – на участке от ул. Береговой до ул. Большой Заречной;
- ул. Поперечная – от ул. Береговой до ул. Большой Заречной (с 08:00 29 июля до 03:00 30 июля);
- ул. Володарского – на участке от ул. 8 Марта до ул. Водопроводной ( с 08:00 до 21:00);
- ул. Механическая – на участке от дома № 31 до ул. Максима Горького (с 06:00 29 июля до 03:00 30 июля).
Также будет прекращено использование парковок:
- ул. Республики в районе Никольского моста (многоуровневая) с 18:00 28 июля до 03:00 часов 30и юля;
- ул. Механическая в районе площади 400-летия Тюмени (подземная парковка) с 20:00 28 июля до 03:00 30 июля;
- ул. Республики в районе Технопарка с 07:00 до 18:00 29 июля;
- в районе ТЦ "Рентал" в период с 08:00 до 13:00 29 июля;
- ул. Республики в районе здания № 129 с 08:00 29 июля до 03:00 30 июля.
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