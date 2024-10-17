В Тюмени с 5 ноября расширяется территория платных парковок

Платный режим парковок с 5 ноября вводится в границах следующих улиц Тюмени: Тургенева – Семакова – Кирова – Урицкого – Герцена; Товарное Шоссе – Первомайская – Привокзальная; Советская – Елецкая – Немцова. На данных участках будет установлен размер оплаты 30 рублей/час, сообщили в администрации города.

Режим работы платных парковок ежедневно – с 09:00 до 18:00. С 18:00 до 09:00 плата за размещение транспортных средств на парковке не взимается. Кроме того, бесплатно оставить машину в такой зоне можно в любое время в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни.

Несколько другой режим работы у парковки на набережной р. Туры: плата в будние дни взимается круглосуточно, а вот в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни ей можно пользовать бесплатно.

Отличается режим работы и у подземной парковки по улице Республики, 129, строение 3 (у драмтеатра): оплата производится только в ночное время – с 18 до 9 часов. Здесь также в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни парковкой можно пользовать бесплатно.