Тюменским молодежным театрам раздали гранты на новые постановки

На минувшей неделе в МТЦ "Космос" подвели итоги конкурса грантов на постановку спектаклей для молодежных театров.

Участники молодежных театров, театров-студий, любительских и самодеятельных коллективов представили экспертному жюри свои проекты по двум направлениям: уличный спектакль и сценический спектакль. Каждый коллектив претендовал на сумму до 200 тысяч рублей.

В этом году на конкурс заявились 14 коллективов, в результате 7 из них разделили грантовый фонд в 1,2 млн рублей. Это театр-студия "Будильник" (спектакль "Мы с тобой одной крови!"), театр танца "Проспект" ("Момо"), АНО "Медиаполис" ("Мам, привет!"), федерация уличного танца M.A.F.I.A ("Соседи"), хореографическая мастерская Александры Балецкой ("Разделительная полоса"), театральное объединение "Тандем", ("Спасти кота Севаста") и музыкальная группа "Джаст Сьюзи" ("Приключение морских жителей"), сообщили в пресс-службе МТЦ "Космос".