Тюмень за день: 26 марта

Погода в Тюмени на неделю: солнце, снег и около нуля градусов
По прогнозу виртуальных синоптиков, на этой неделе небесная канцелярия порадует тюменцев и солнцем, и снегом, и дождем. Температура воздуха в дневное время будет близка к нулю, из-за чего форма осадков непредсказуема.
"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на концерт Эмина и ледовое шоу Авербуха
Тюменцы могут бесплатно попасть на концерт Эмина и ледовое шоу Ильи Авербуха "Вместе и навсегда". Розыгрыши билетов проводит сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" среди своих подписчиков в социальной сети "ВКонтакте".
Незрячие тюменцы прошли школу кулинарного мастерства
В Тюмени завершился первый курс обучения слепых людей кулинарному мастерству. Проект "Школа тифлокулинарии" стартовал в декабре 2017 года на базе Западно-Сибирского государственного колледжа. Его участниками стали двадцать незрячих и слабовидящих людей от 18 до 50 лет.
В Тюмени пройдет чемпионат области по сноуборду
Чемпионат Тюменской области по сноуборду состоится 31 марта и 1 апреля на Воронинских горках. Лучшие спортсмены области будут состязаться в дисциплинах "слалом" и "слоупстайл", сообщили в Союзе экстремальных видов спорта.
В Тюмени отберут сто лучших стартапов в IT-отрасли
Вторая "Битва стартапов" пройдет в рамках недели инноваций InnoWeek-2018 в начале июня. По итогам заочного этапа планируется отобрать порядка сотни лучших инновационных бизнес-проектов. Они станут участниками финала, где смогут побороться за призовой фонд в 10 млн рублей и поездку в Кремниевую Долину.
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