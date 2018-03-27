Тюмень за день: 26 марта

Тюмень за день

Погода в Тюмени на неделю: солнце, снег и около нуля градусов

По прогнозу виртуальных синоптиков, на этой неделе небесная канцелярия порадует тюменцев и солнцем, и снегом, и дождем. Температура воздуха в дневное время будет близка к нулю, из-за чего форма осадков непредсказуема.

"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на концерт Эмина и ледовое шоу Авербуха

Тюменцы могут бесплатно попасть на концерт Эмина и ледовое шоу Ильи Авербуха "Вместе и навсегда". Розыгрыши билетов проводит сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" среди своих подписчиков в социальной сети "ВКонтакте".

Незрячие тюменцы прошли школу кулинарного мастерства

В Тюмени завершился первый курс обучения слепых людей кулинарному мастерству. Проект "Школа тифлокулинарии" стартовал в декабре 2017 года на базе Западно-Сибирского государственного колледжа. Его участниками стали двадцать незрячих и слабовидящих людей от 18 до 50 лет.

В Тюмени пройдет чемпионат области по сноуборду

Чемпионат Тюменской области по сноуборду состоится 31 марта и 1 апреля на Воронинских горках. Лучшие спортсмены области будут состязаться в дисциплинах "слалом" и "слоупстайл", сообщили в Союзе экстремальных видов спорта.

В Тюмени отберут сто лучших стартапов в IT-отрасли

Вторая "Битва стартапов" пройдет в рамках недели инноваций InnoWeek-2018 в начале июня. По итогам заочного этапа планируется отобрать порядка сотни лучших инновационных бизнес-проектов. Они станут участниками финала, где смогут побороться за призовой фонд в 10 млн рублей и поездку в Кремниевую Долину.