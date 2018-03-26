"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на концерт Эмина и ледовое шоу Авербуха

Тюменцы могут бесплатно попасть на концерт Эмина и ледовое шоу Ильи Авербуха "Вместе и навсегда". Розыгрыши билетов проводит сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" среди своих подписчиков в социальной сети "ВКонтакте".

Чтобы принять участие, необходимо быть подписчиком группы и сделать репосты конкурсных постов. Итоги розыгрыша билетов на концерт Эмина объявят 27 марта, на шоу Авербуха – 29 марта.

Напомним, Эмин выступит с концертом в Тюменской филармонии 28 марта, начало в 19:00. Ледовое шоу Ильи Авербуха "Вместе и навсегда" состоится 31 марта в 18:00 во Дворце спорта.

Сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" генерирует информацию о всех событиях города. Для удобства в группе социальной сети "ВКонтакте" есть календарь, в котором можно посмотреть события на любую дату и спланировать свой досуг. Здесь также можно увидеть фотоотчеты с мероприятий, отзывы о них, трейлеры к фильмам, а также подборку ТОП мероприятий на выходные и месяц.

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