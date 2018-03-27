В Тюмени отберут сто лучших стартапов в IT-отрасли

Вторая "Битва стартапов" пройдет в рамках недели инноваций InnoWeek-2018 в начале июня. По итогам заочного этапа планируется отобрать порядка сотни лучших инновационных бизнес-проектов. Они станут участниками финала, где смогут побороться за призовой фонд в 10 млн рублей и поездку в Кремниевую Долину.

В этом году "Битва стартапов" будет посвящена информационным технологиям. К отбору приглашаются юридические, физические лица и команды, реализующие инновационные проекты в пяти направлениях: искусственный интеллект, информационная безопасность, интернет вещей, дополненная и виртуальная реальность, блокчейн и криптовалюты.

"По итогам прошлого года стало понятно, что порядка 70% всех заявленных проектов было связано с применением информационных технологий. Кроме того, это полностью соответствует приоритетам развития региона: у нас реализуется программа поддержки IT-отрасли, в том числе, направленная на привлечение перспективных команд. Сегодня мы предлагаем IT-компаниям и стартапам налоговые льготы, офисы и жилье для сотрудников, помощь в подготовке персонала, а также поддержку сбыта продукции", — отмечает заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

Организаторами выступают Тюменский технопарк и Агентство инфраструктурного развития Тюменской области. Партнерами мероприятия станут ведущие институты поддержки инноваций и венчурные фонды России, многие из которых год назад высоко оценили уровень представленных проектов: "Здесь было очень много проектов, которые не просто приятно удивляли, но даже шокировали в плане своих результатов, многие проекты с выручкой, это достаточно редко для подобных мероприятий. Я предложил сегодня обсудить вопрос инвестиций компаниям пяти", — так комментировал итоги "Битвы стратапов -2017" управляющий инвестиционным пакетом ФРИИ Сергей Негодяев.

Чтобы стать участником "Битвы стартапов", необходимо до 11 мая 2018 года зарегистрироваться на сайте innoweek.ru и заполнить форму заявки, высланную организаторами.