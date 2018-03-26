Погода в Тюмени на неделю: солнце, снег и около нуля градусов

Фото Сергея Елесина

По прогнозу виртуальных синоптиков, на этой неделе небесная канцелярия порадует тюменцев и солнцем, и снегом, и дождем. Температура воздуха в дневное время будет близка к нулю, из-за чего форма осадков непредсказуема.

Сегодня в областной столице температура воздуха достигнет отметки плюс 1, осадков не ожидается. Во вторник – до плюс 2, небольшой снег. В среду погода значительно не изменится.

В четверг немного похолодает – до минус 5 в течение дня, в пятницу так же и без осадков. В выходные – около 3 градусов ниже нуля, небольшой снег.