Погода в Тюмени на неделю: солнце, снег и около нуля градусов

По прогнозу виртуальных синоптиков, на этой неделе небесная канцелярия порадует тюменцев и солнцем, и снегом, и дождем. Температура воздуха в дневное время будет близка к нулю, из-за чего форма осадков непредсказуема.
Сегодня в областной столице температура воздуха достигнет отметки плюс 1, осадков не ожидается. Во вторник – до плюс 2, небольшой снег. В среду погода значительно не изменится.
В четверг немного похолодает – до минус 5 в течение дня, в пятницу так же и без осадков. В выходные – около 3 градусов ниже нуля, небольшой снег.
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