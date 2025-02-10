На дорогах Тюменской области снова гололед

Неблагоприятные погодные явления, в результате которых на дорогах может появиться гололедица, прогнозируются 10, 11 и 12 февраля.
В понедельник температура воздуха в Тюмени днем +2…-3°С, местами гололедица. 11 февраля ожидается усиление ветра до 15 м/с, на дорогах местами гололедица. 12 февраля - умеренный снег, метель, ветер 7-12 м/с, днём местами порывы до 17 м/с, на дорогах гололедица.
На федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололёда. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве.
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