На дорогах Тюменской области снова гололед

11:20 10 февраля 2025
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Неблагоприятные погодные явления, в результате которых на дорогах может появиться гололедица, прогнозируются 10, 11 и 12 февраля.  

В понедельник температура воздуха в Тюмени днем +2…-3°С, местами гололедица. 11 февраля ожидается усиление ветра до 15 м/с, на дорогах местами гололедица. 12 февраля -  умеренный снег, метель, ветер 7-12 м/с, днём местами порывы до 17 м/с, на дорогах гололедица.

На федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололёда. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве.

Теги: безопасность дорожного движения , гололед , прогноз погоды
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