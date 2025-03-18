Водителей и жителей Тюменской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях на дорогах

Неблагоприятные погодные явления могут негативно сказаться на дорожной обстановке на территории Тюменской области в ближайшие три дня - Уралуправтодор советует водителям быть внимательнее, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

18 марта в регионе будет облачно. Ночью небольшие, местами мокрый снег, дождь, днем преимущественно небольшой дождь. Местами возможны гололёдно-изморозевые явления. Ветер западный, юго-западный с переходом на северо-восточный 6-11 м/с, днем местами порывы до 16 м/с. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 3…-2°С, днём 2…7°С.

19 марта облачно и осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Ночью и утром местами туман, в отдельных районах гололёдно-изморозевые явления. Ветер местами порывы до 16 м/с. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 1…-4℃, днём 0…6°С.

20 марта сохраняется вероятность осадков, в отдельных районах гололёдно-изморозевые явления. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -1…+4℃, днём 4…9°С.

"Силами подрядных организаций на федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололёда. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве. Будьте внимательны. Не препятствуйте работе дорожной техники", - предупреждают в Уралуправтодоре.