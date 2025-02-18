В Тюменской области ожидаются морозы

В Тюменской области прогнозируется понижение температуры до - 28 °C и сильный ветер.
18 февраля в отдельных районах Тюменской области возможна метель, ветер юго-западный 5-10 м/с. 19 февраля ночью -23 -28 °C, местами -18 -23 °C.
На федеральных трассах ведется превентивная противогололедная обработка. Водителей просят не препятствовать работе дорожной техники, выбирать безопасный скоростной режим и соблюдать дистанцию.
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