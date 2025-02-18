В Тюменской области ожидаются морозы

На федеральных трассах ведется превентивная противогололедная обработка. Водителей просят не препятствовать работе дорожной техники, выбирать безопасный скоростной режим и соблюдать дистанцию.

В Тюменской области прогнозируется понижение температуры до - 28 °C и сильный ветер.

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