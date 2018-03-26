В Тюмени пройдет чемпионат области по сноуборду

Чемпионат Тюменской области по сноуборду состоится 31 марта и 1 апреля на Воронинских горках. Лучшие спортсмены области будут состязаться в дисциплинах "слалом" и "слоупстайл", сообщили в Союзе экстремальных видов спорта.
В слопустайле участников ждут серии акробатических прыжков на различных трамплинах и препятствиях, расположенных последовательно по всей трассе, в слаломе спортсмены по двое будут преодолевать трассу на скорость.
Программа соревнований:
31 марта
12.10 — квалификация в дисциплине "слоупстайл";
13.50 — финал в дисциплине "слоупстайл";
15.00 — награждение.
1 апреля
11.00 — квалификация в дисциплине "параллельный слалом";
12.10 — финал в дисциплине "параллельный слалом";
14.00 — награждение.
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