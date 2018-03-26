В Тюмени пройдет чемпионат области по сноуборду

Чемпионат Тюменской области по сноуборду состоится 31 марта и 1 апреля на Воронинских горках. Лучшие спортсмены области будут состязаться в дисциплинах "слалом" и "слоупстайл", сообщили в Союзе экстремальных видов спорта.

В слопустайле участников ждут серии акробатических прыжков на различных трамплинах и препятствиях, расположенных последовательно по всей трассе, в слаломе спортсмены по двое будут преодолевать трассу на скорость.

Программа соревнований:

31 марта

12.10 — квалификация в дисциплине "слоупстайл";

13.50 — финал в дисциплине "слоупстайл";

15.00 — награждение.

1 апреля

11.00 — квалификация в дисциплине "параллельный слалом";

12.10 — финал в дисциплине "параллельный слалом";

14.00 — награждение.