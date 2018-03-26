Незрячие тюменцы прошли школу кулинарного мастерства

В Тюмени завершился первый курс обучения слепых людей кулинарному мастерству. Проект "Школа тифлокулинарии" стартовал в декабре 2017 года на базе Западно-Сибирского государственного колледжа. Его участниками стали двадцать незрячих и слабовидящих людей от 18 до 50 лет.

На занятиях с опытным поваром-технологом тюменцы осваивали правила безопасного поведения на кухне, работу с мясными изделиями, приготовление супов, выпечку кулинарных изделий. За время проекта участники прошли 15 практических мастер-классов и научились готовить как повседневные, так и праздничные блюда.

"Участники организовывали различные тематические мероприятия. В ноябре в тюменской местной организации ВОС прошла чайная церемония. На ней "студенты" угощали своих соратников кулинарными изделиями и вкусными чаями. В феврале был благотворительный обед для тюменского Центра социальной помощи лицам без определенного места жительства и лицам, освободившимся из учреждений УФСИН", — рассказывает пресс-секретарь Тюменской РО ВОС Ирина Алиева.

Завтра, 27 марта, состоится подведение итогов проекта. Выпускникам вручат сертификаты Западно-Сибирского государственного колледжа об окончании курса. Также будут объявлены победители кулинарного конкурса в двух номинациях: среди слабовидящих слушателей и тотально-незрячих участников.

Проект реализовывался на средства гранта в рамках внеконкурсного финансирования в программе "Создавая возможности". Стоимость проекта — 500 тысяч рублей.