В Заводоуковске слепые спортсмены успешно занимаются настольным теннисом

В Заводоуковском городском округе около четырех лет развивается спорт слепых. Несколько раз в неделю спортсмены встречаются на базе одной из городских библиотек для тренировок, общения и подготовки к соревнованиям. Самыми популярными направлениями являются настольный теннис, шахматы и шашки.

Председатель заводоуковской организации Всероссийского общества слепых Вера Зиновьева:

У нас есть помещение, специализированный стол для тенниса, перчатки, очки и мячи для шоудауна – именно так называется настольный теннис в спорте слепых. Все спортсмены с радостью тренируются и выступают на различных соревнованиях, в том числе и по другим видам спорта. Мы активно принимаем участие в спартакиадах по дартсу, легкой атлетике, шахматам и шашкам, а также проводим свои состязания.

По словам Веры Вениаминовны, Заводоуковский городской округ входит в общество слепых, к которому также относятся Юргинский, Упоровский и Армизонский районы. Спортсмены из представителей данного общества регулярно соревнуются между собой, а также посещают другие районы для обмена опытом, получения соревновательной практики и налаживания контактов.

Заводоуковцы принимают участие не только в городских и районных соревнованиях. На их счету есть награды окружного и всероссийского уровня. Две из них совсем недавно привезли Милена Колбаева и Артур Аванян. Спортсмены успешно выступили на Кубке России по настольному теннису, что проходил совсем недавно в Екатеринбурге. За звание сильнейших боролись порядка 100 спортсменов из 25 субъектов России. Артур стал победителем в личном зачете среди мужчин, а Милена завоевала бронзу в одиночном разряде среди женщин.

"Победа далась тяжело, ведь в финале соревнований встретились члены сборной России, с которыми случаются серьезные, сложные и очень продолжительные игры. Если обычно игра может проходить минут 20, то между опытными соперниками противостояние может длиться час и более. Но и я не новичок, также вхожу в состав сборной страны. Благодаря собственному опыту и продолжительным тренировкам мне удалось одержать победу. Сейчас моя цель – получить звание мастера спорта", - отметил Артур Аванян.