Волонтеры надиктовали на 33,5 часа книг тюменских авторов

В Тюмени подвели итоги III областной акции "Говорящая книга" – незрячим читателям", за время которой участники надиктовали произведений местных авторов на 33 часа 32 минуты 16 секунд.

В акции соревновались волонтеры, предоставившие аудиозаписи произведений тюменских авторов. Среди участников — люди с ограниченными возможностями здоровья. Всего поступило 32 заявки от 28 жителей Тюмени, Тобольска, Сургута, Нижневартовска, Покачей. Возраст – от 13 до 73 лет. Самая длинная запись принадлежит Светлане Лушниковой – повесть Владислава Крапивина "Переулок капитана Лухманова" звучит 8 часов 25 минут 37 секунд.

Все работы пополнят фонд Специальной библиотеки для слепых и будут загружены в первую интернациональную онлайн-библиотеку для инвалидов по зрению "Логос".