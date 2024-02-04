В Специальной библиотеке для слепых в Тюмени работает выставка "Чудесное шеститочие"

Систему письма и чтения французского тифлопедагога Луи Брайля для незрячих людей используют уже 200 лет во всем мире, сообщает Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева.

"Шрифт Брайля – это вспомогательная языковая система, своеобразный шифр, с помощью которого незрячий человек может прочитать и написать любой текст, пользоваться интернетом с помощью брайлевского дисплея, а также облегчить себе ориентирование в пространстве благодаря тактильным табличкам и этикеткам. На историко-биографической выставке "Гений, подаривший незрячим мир" представлены приборы для письма и чтения по Брайлю. Например, печатная машинка и современный дисплей для печати брайлевским шрифтом", – рассказала руководитель Специальной библиотеки для слепых Светлана Волхонцева.

На площадке посетители увидят различные модификации брайлевских приборов из металла и ударопрочного пластика, разборную брайлевскую азбуку-колодку, тетради и блокноты для письма по Брайлю, взрослые и детские грифели, рельефно-графическое пособие "Азбука в картинках". Гостям библиотеки покажут необычный прибор с дополнительной рамкой для удобства проверки и исправления написанного, предоставленный читателем библиотеки. Зрячим людям предложат темные повязки на глаза и специальные задания, сообщает Тюменская линия.