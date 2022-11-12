Получить и отправить специальные письма могут слепые и слабовидящие тюменцы

В преддверии Международного дня слепых региональное отделение "Почты России" напоминает о том, что слепые и слабовидящие тюменцы могут отправить и получить специальные письма – секограммы.

Сотрудники Почты принимают секограммы в открытом виде. Клиенты пересылают письменные сообщения, сделанные специальным шрифтом, аудиозаписи и тифлотехнические средства. Основные получатели и отправители секограмм в Тюмени – библиотека для слепых и Всероссийское общество слепых.

Отправить такое письмо можно в почтовом отделении №48 по улице Мельничная, 27, сообщает Мегатюмень.