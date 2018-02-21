Тюмень за день: 21 февраля

Тюменские школьники собрали робота-ликвидатора и сортировщика на чемпионате JuniorSkills

Команды, принимающие участие в открытом региональном чемпионате JuniorSkills по компетенции "Мобильная робототехника" в возрастной категории 14–17 лет, собрали своих роботов-ликвидаторов и продемонстрируют их работу экспертам конкурса.

В Тюмени собрали "сладкие письма" солдатам

Порядка ста человек приняли участие в акции "Сладкое письмо солдату", приуроченной ко Дню защитника Отечества. В течение прошлой недели в тюменские почтовые отделения горожане несли письма, конфеты и прочие сладости для призывников, которые ушли в армию из нашего города. Собранные посылки были отправлены солдатам, которые проходят срочную службу в воинских частях Омской, Челябинской и Свердловской областей.

"Жемчужина Сибири" принимает чемпионат России по биатлону

На этой неделе в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" состоятся сразу несколько биатлонных соревнований: чемпионат России и первенство России, 6-й этап Кубка России и всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок.

Тюменцы стали третьими в первом круге чемпионата России по баскетболу на колясках

В первом круге чемпионата России по баскетболу на колясках тюменская команда "Шанс" выиграла бронзу. Соревнования проходили с 14 по 20 февраля в Раменском Московской области.

Тюменцы могут выиграть билеты в "Конструкторию"

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" совместно с сайтом "Детки!" объявил о розыгрыше билетов на посещение семейной игротеки "Конструктория". Победители станут известны 5 марта.

В Тюмени пройдет конкурс красоты среди девушек с ограниченными возможностями здоровья

В Тюмени началась подготовка к открытому благотворительному интеллектуально-творческому конкурсу красоты "Мисс Оптимистка – 2018". Этот проект для девушек с ограниченными возможностями здоровья стал победителем конкурса Фонда президентских грантов в 2017 году. Его проводит тюменская общественная молодежная реабилитационная организация инвалидов "Оптимист".