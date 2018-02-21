В Тюмени пройдет конкурс красоты среди девушек с ограниченными возможностями здоровья

13:45 21 февраля 2018
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В Тюмени началась подготовка к открытому благотворительному интеллектуально-творческому конкурсу красоты "Мисс Оптимистка – 2018".

Этот проект для девушек с ограниченными возможностями здоровья стал победителем конкурса Фонда президентских грантов в 2017 году. Его проводит тюменская общественная молодежная реабилитационная организация инвалидов "Оптимист".

Традиционно в конкурсе участвуют девушки в возрасте от 16 до 30 лет. В рамках конкурса пройдут три отборочных тура. "Прошедшие его участницы будут приглашены на проект "Мисс Оптимистка 2018", где получат знания по этикету и стилю, которыми должны обладать настоящие леди", — отмечают организаторы.

Теги: инвалиды , конкурс красоты
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