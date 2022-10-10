Бухгалтер из Тюмени вошла в число претенденток на корону "Мисс Офис – 2022"

28-летняя Екатерина Миронович будет представлять Тюменскую область в конкурсе Мисс офис-2022, девушка работает ведущим бухгалтером в АО ЭК "Восток" (Тюмень), сообщают организаторы конкурса.
По итогам интернет-голосования из 115 полуфиналисток в финал 13-го сезона Международного конкурса красоты "Мисс Офис – 2022" прошли 30 девушек из России и зарубежья, в их числе Екатерина Миронович из Тюмени. Она будет бороться за приз в 3 млн рулей и корону победительницы на финальном шоу в Москве.
Отбор участниц происходил путем интернет-голосования на сайте конкурса с 19 сентября
по 9 октября. В голосовании приняло участие более миллиона пользователей.
Также в финал прошли участницы из следующих городов и стран: Москва, Стерлитамак,
Челябинск, Саратов, Ростов-на-Дону, Пермь, Новосибирск, Владивосток, Ярославль,
Казань, Петропавловск-Камчатский, Тамбов, Барнаул, Благовещенск, Курган, Сызрань, Новочебоксарск, Краснодар, Тюмень, Калининград, Красноярск, Каменск-Уральский, Санкт-Петербург, Волгоград, а так же ОАЭ, Казахстан, Грузия, Беларусь, Латвия.
Теперь девушек ждет серьезная подготовка к финальному шоу – спортивные тренировки,
репетиции творческих номеров, примерки коллекций, фотосессии, экскурсии и
увлекательные мастер-классы. И уже 19 ноября 2022 года в Москве состоится финал
конкурса красоты "Мисс Офис – 2022", где 30 финалисток будут бороться за роскошную
корону и главный приз конкурса – 3 000 000 рублей от компании "Комус".
В этом году финальное шоу "Мисс Офис" пройдет офлайн с гостями в зале, но также
организаторы позаботились о тех, кто не сможет приехать и для них онлайн-трансляция
всего мероприятия будет доступна по ссылке на сайте конкурса или в официальных
сообществах в социальных сетях.
Всех участниц ждут призы от партнеров конкурса: путешествия, гаджеты
последних моделей, среди которых Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами,
обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы, и множество
других ценных подарков.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru