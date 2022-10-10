Бухгалтер из Тюмени вошла в число претенденток на корону "Мисс Офис – 2022"

28-летняя Екатерина Миронович будет представлять Тюменскую область в конкурсе Мисс офис-2022, девушка работает ведущим бухгалтером в АО ЭК "Восток" (Тюмень), сообщают организаторы конкурса.

По итогам интернет-голосования из 115 полуфиналисток в финал 13-го сезона Международного конкурса красоты "Мисс Офис – 2022" прошли 30 девушек из России и зарубежья, в их числе Екатерина Миронович из Тюмени. Она будет бороться за приз в 3 млн рулей и корону победительницы на финальном шоу в Москве.

Отбор участниц происходил путем интернет-голосования на сайте конкурса с 19 сентября

по 9 октября. В голосовании приняло участие более миллиона пользователей.

Также в финал прошли участницы из следующих городов и стран: Москва, Стерлитамак,

Челябинск, Саратов, Ростов-на-Дону, Пермь, Новосибирск, Владивосток, Ярославль,

Казань, Петропавловск-Камчатский, Тамбов, Барнаул, Благовещенск, Курган, Сызрань, Новочебоксарск, Краснодар, Тюмень, Калининград, Красноярск, Каменск-Уральский, Санкт-Петербург, Волгоград, а так же ОАЭ, Казахстан, Грузия, Беларусь, Латвия.



Теперь девушек ждет серьезная подготовка к финальному шоу – спортивные тренировки,

репетиции творческих номеров, примерки коллекций, фотосессии, экскурсии и

увлекательные мастер-классы. И уже 19 ноября 2022 года в Москве состоится финал

конкурса красоты "Мисс Офис – 2022", где 30 финалисток будут бороться за роскошную

корону и главный приз конкурса – 3 000 000 рублей от компании "Комус".

В этом году финальное шоу "Мисс Офис" пройдет офлайн с гостями в зале, но также

организаторы позаботились о тех, кто не сможет приехать и для них онлайн-трансляция

всего мероприятия будет доступна по ссылке на сайте конкурса или в официальных

сообществах в социальных сетях.



Всех участниц ждут призы от партнеров конкурса: путешествия, гаджеты

последних моделей, среди которых Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами,

обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы, и множество

других ценных подарков.