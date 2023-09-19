Студентка тюменского журфака претендует на корону "Мисс России"

Студентка отделения журналистики из Тюмени 18-летняя Александра Сташкевич решила побороться за корону "Мисс России" и 1 миллион рублей, сообщается втелеграм-канале Союза журналистов Тюменской области.

Корреспондент пресс-службы спортивных клубов ХК "Рубин" и ФК "Тюмень", вошла в число 50 красивейших девушек России.

В этом году на конкурс красоты поступило более 85 тысяч заявок. Конкурентки тюменки - певицы, сотрудницы таможни, переводчицы, педиатры и стоматологи. Бороться за корону королевы красоты будут также гимнастики, биатлонистки и чемпионки по спортивным танцам.

Помимо короны, победительница национального конкурса "Мисс Россия" получит 1 миллион рублей и будет представлять страну на международных конкурсах красоты "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Финал конкурса - 8 октября.