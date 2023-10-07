Тюменцы могут поддержать землячек в голосовании

Тюменские красавицы участвуют в престижных федеральных конкурсах. Жители могут поддержать землячек в интернет-голосовании.

8 октября станет известно имя "Мисс Россия-2023". Из 50 претенденток на корону королевы — две студентки из Тюмени.

Александра Сташкевич учится на первом курсе в ТюмГУ, работает корреспондентом в ХК "Рубин" и ФК "Тюмень", является семикратной чемпионкой России по чирлидингу, кандидат в мастера спорта.

Елизавета Ефремова — студентка второго курса Сибирского юридического университета. В 18 лет открыла свою модельную школу для детей и подростков, мечтает о сети школ по России.

Голосование за участниц проходит на сайте https://www.missrussia.ru/, раз в сутки можно поддержать одну участницу.

Для девушек важен каждый голос, ведь 10 финалисток по результатам интернет-голосования войдут в топ-20 (еще 10 определит жюри), которые поборются за главный титул. Победительница сможет представить Россию на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная". Уже 9 октября станут известны имена финалисток 14 сезона.

По условиям, на официальном сайте для голосования https://www.missoffice.org/ нужно выбрать трех участниц (иначе голос не будет принят, с одного IP-адреса можно голосовать раз в сутки). Тюменскую область как раз представляют три красавицы.

27-летняя Анастасия Шилохвостова является директором иппотерапии в Тюменской региональной общественной организации по конному спорту. Александре Копаневой тоже 27 лет, она работает маркетологом в инвестиционной компании "ПАСТУХОВ КАПИТАЛИС". 25-летняя Екатерина Погорельцева — инженер ПТО в строительной компании ООО "АМИ Констракшн", сообщает Вслух.ру.