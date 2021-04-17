Конкурс среди девушек с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Тобольске

Открытый благотворительный творческий конкурс красоты "Мисс Оптимистка 2021" пройдет в Тобольске 22 апреля. Участницами станут девушки с ограниченными возможностями здоровья.
"Мисс Оптимистка" это проект, который объединяет девушек с ограниченными возможности здоровья всей России. Конкурс призван выявлять у участниц интеллектуальный и творческий потенциал, раскрыть внутреннюю красоту и уникальность каждой конкурсантки.
По традиции в конкурсе примут участие девушки 16 - 35 лет, пишет "Тюменская область сегодня".
Организатором выступает Общественная Молодёжная Реабилитационная Организация Инвалидов "Оптимист" Тюмени.
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