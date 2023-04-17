Три тюменки вышли в полуфинал конкурса красоты "Мисс Офис"

В Тюмени в субботу прошел региональный кастинг Международного конкурса красоты для офисных сотрудниц "Мисс Офис – 2023". Участвовали в нем представительницы 30 компаний, в полуфинал вышли три участницы.

Далее в конкурсе регион будут представлять (слева направо):

Анастасия Шилохвостова, директор по иппотерапии, ТРООКС;

Александра Копанева, маркетолог, инвестиционная компания "ПАСТУХОВ КАПИТАЛИС";

Екатерина Погорельцева, инженер ПТО, ООО "АМИ Констракшн".

Международный конкурс красоты "Мисс Офис" – это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 году. Основная цель – популяризация образа успешной деловой женщины, отмечают организаторы.