Три тюменки вышли в полуфинал конкурса красоты "Мисс Офис"

В Тюмени в субботу прошел региональный кастинг Международного конкурса красоты для офисных сотрудниц "Мисс Офис – 2023". Участвовали в нем представительницы 30 компаний, в полуфинал вышли три участницы.
Далее в конкурсе регион будут представлять (слева направо):
Анастасия Шилохвостова, директор по иппотерапии, ТРООКС;
Александра Копанева, маркетолог, инвестиционная компания "ПАСТУХОВ КАПИТАЛИС";
Екатерина Погорельцева, инженер ПТО, ООО "АМИ Констракшн".
Международный конкурс красоты "Мисс Офис" – это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 году. Основная цель – популяризация образа успешной деловой женщины, отмечают организаторы.
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