Тюменцы могут выиграть билеты в "Конструкторию"

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" совместно с сайтом "Детки!" объявил о розыгрыше билетов на посещение семейной игротеки "Конструктория". Победители станут известны 5 марта.

"Конструктория" - это современная игровая площадка, которая объединяет родителей и детей за совместным досугом. На одной площадке собрано 30 увлекательных конструкторов на любой возраст и вкус. Каждый из них символизирует один из субъектов Российской Федерации, чтобы в процессе игры дети получали знания по географии и истории.

Победителей будет пять. Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо быть подписчиком группы "Афиша Тюмень | КтоКуда72" репост записи о розыгрыше.

Игровая площадка "Конструктория" будет работать 10 и 11 марта 2018 года с 10.00 до 19.00 в СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а). Купить билеты и зарегистрироваться можно на сайте "Конструктории".

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