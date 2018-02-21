Тюменцы стали третьими в первом круге чемпионата России по баскетболу на колясках

14:40 21 февраля 2018
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В первом круге чемпионата России по баскетболу на колясках тюменская команда "Шанс" выиграла бронзу. Соревнования проходили с 14 по 20 февраля в Раменском Московской области.

В турнире участвовали восемь команд. Победителями стали спортсмены ФСК "БасКИ – "Невские Звёзды" (Санкт-Петербург), второе место у "Крыльев Барса" (Казань), сообщает ЦСП72. Помимо тройки лидеров на чемпионате играли команды из Москвы, Ульяновска, Грозного, Владивостока и Нягани.

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Теги: баскетбол , инвалиды , чемпионат России
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