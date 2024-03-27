У тюменцев бронза чемпионата УрФО школьной лиги "КЭС-БАСКЕТ"

Фото - ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»

В Тюмени завершились игры чемпионата Уральского федерального округа школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ", местные команды на них заняли третье место.

В проекте участвуют команды школьников. В сезоне 2023-2024 годов к участникам присоединились учащиеся из 8 регионов страны – республик Дагестана и Крыма, ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской, Новгородской и Липецкой областей. Таким образом, уже 80 регионов принимают участие в чемпионате.

Места в итоговой турнирной таблице распределились следующим образом. Среди девушек лидирует СОШ №106 Екатеринбурга, на втором месте СОШ №2 из Покачей (Югра), на третьем – СОШ №67 Тюмени. Среди юношей первое место за СОШ №140 Екатеринбурга, на втором месте СОШ №68 Челябинска, на третьем - гимназия №1 Тюмени.

Поздравить на церемонии награждения пришли старший тренер студенческой команды по баскетболу "Гвардия" Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Сергей Воротников и председатель федерации баскетбола Тюменской области Евгения Шуршилина.