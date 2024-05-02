В центре Тюмени обычный забор превратили в морфологический

Пресс-служба мультицентра «Контора пароходства»

Команда проекта паблик-арта "Морфология улиц" перед стартом нового сезона "создала" "Морфологический забор" у Водопроводной, 25. Арт выполнен по эскизу куратора проекта, художника из Санкт-Петербурга Максима Има местными авторами Сашей Привет и Лерой Карма.

"Морфологический разбор — это, так скажем, начальный этап знакомства со словом. Перед началом проекта мы решили использовать "игру слов" как популярный прием в уличном искусстве и сделать работу "Морфологический забор". Также здесь уместна отсылка к желанию уличных художников занять своим рисунком максимально просматриваемую локацию. Эта надпись словно апроприирует поверхность города. Она является стартовой точкой проекта "Морфология улиц", который войдет в свою активную фазу в июле 2024 года", — пояснил концепцию работы куратор и художник Максим Има.

Помимо игры слов, в работе отражены основные черты "Морфологии улиц": его ежегодность, развитие от городского фестиваля до международного проекта паблик-арта, создание нового искусства на улицах вместе с художниками из России и других стран, а также взаимодействие с городом и жителями Тюмени.

Проект паблик-арта "Морфология улиц" запустил опен-колл для художников. Прием заявок до 5 мая на сайте морфологияулиц.рф.

"Морфология улиц" — проект паблик-арта, развивающий уличное искусство Тюмени с 2017 года. Благодаря ему на зданиях города появилось более 100 работ, арт-кварталы под открытым небом на улице Северной и Сакко, маршруты для прогулок по стрит-арту. С 2023-го "Морфология улиц" стала международной, укрепив позицию Тюмени как молодого центра паблик-арта в России. Организатор "Морфологии улиц" — команда мультицентра "Контора пароходства".