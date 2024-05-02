Переводы между своими счетами до 30 млн рублей в месяц стали бесплатными

С 1 мая 2024 года по закону гражданин может без комиссии онлайн переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 млн рублей в месяц. Это можно делать по номеру счета через мобильные приложения, в личном кабинете на сайте банка или по номеру своего телефона через систему быстрых платежей (СБП), сообщают в пресс-службе Банка России.

Изменения позволят избежать лишних расходов, будут способствовать развитию конкуренции и повышению качества банковских продуктов, снизят операционные риски тех, кто снимал наличные в одном банке, чтобы без комиссии за перевод положить их на свой счет в другом.

Важно помнить, что в СБП за одну операцию можно перевести максимум 1 млн рублей, но при необходимости можно сделать несколько операций.

При этом не допускаются ограничения по количеству бесплатных переводов гражданина в сутки между своими счетами любым из доступных способов в пределах лимита в 30 млн рублей в месяц.

Новые правила не будут распространяться на переводы, которые клиент совершает непосредственно в отделениях, так как это более затратная для банков операция. Исключение также составят переводы по номеру карты — в этом случае невозможно однозначно определить получателя средств.