Тюмень за день: 24 января

Фото: Денис Сычев

В Тюменской филармонии прозвучит первая русская симфония Чайковского

Концерт Тюменского филармонического оркестра "Скрипка II Piatti" состоится в филармонии 27 января, начало в 19:00. Музыканты исполнят симфонию № 1 "Зимние грезы" Петра Чайковского, сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

В Федеральном центре нейрохирургии организовано проведение длительных ЭЭГ- мониторингов

Кабинет видео-электроэнцефалографии (видео-ЭЭГ-мониторинга) открыли в Федеральном центре нейрохирурги Тюмени. Пациенты, желающие уточнить или опровергнуть диагноз эпилепсия, теперь могут это сделать в кратчайшие сроки.

Топ бесплатных мероприятий в Тюмени на неделю: концерт в отеле, встреча с писателем и праздник на катке

Весело и познавательно провести время в Тюмени можно без ущерба для кошелька. Это подтверждает еженедельная подборка бесплатных мероприятий от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Тюменцы узнают, как преодолеть языковой барьер в общении с иностранцами

Бесплатный интерактив "Как преодолеть языковой барьер и наконец заговорить в путешествиях за рубежом" тюменцам предлагают посетить 27 января. Вечернюю лекцию для всех желающих в мультицентре "Моя территория" проведет руководитель разговорного клуба A Cup of English Екатерина Кушнир.

В Тюмени рентгенологи и радиологи объединяют усилия в выявлении онкологии у жителей области

В декабре 2017 года новое подразделение начало работу на базе радиологического центра "Медицинского города" в Тюмени. В созданном центре лучевой диагностики областного онкодиспансера врачи-рентгенологи и радиологи изучают снимки пациентов, полученные методами КТ, ПЭТ/КТ, ОФЭКТ/КТ, МРТ и сцинтиграфии.