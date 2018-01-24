В Федеральном центре нейрохирургии организовано проведение длительных ЭЭГ- мониторингов

Кабинет видео-электроэнцефалографии (видео-ЭЭГ-мониторинга) открыли в Федеральном центре нейрохирурги Тюмени. Пациенты, желающие уточнить или опровергнуть диагноз эпилепсия, теперь могут это сделать в кратчайшие сроки.

Обратившимся в ФЦН проведут мониторинг в условиях, созданных специально для этих целей: комфортная, отдельно оборудованная палата, высококлассное оборудование и специалисты-профессионалы. В зависимости от показаний обследование может длиться от трех часов до нескольких суток.

"Идея расширить возможности обследования людей с подозрением на заболевание эпилепсия, сделать эту услугу более доступной появилась, когда был создан депутатский проект "Жизнь в ясном сознании" партии "Единая Россия". Сегодня на средства из депутатского фонда создается кабинет ЭЭГ-мониторинга на базе детского психоневрологического дома-интерната в Успенке, и уже многое сделано в реализации идеи, но, предваряя событие, с учетом дефицита этой услуги, было решено создать такой кабинет в нашем центре", - отметил главный врач Федерального центра нейрохирургии, депутат Тюменской областной Думы Альберт Суфианов.

ЭЭГ-мониторинг – единственный эффективный способ поставить точный диагноз и назначить правильное лечение пациентам с подозрением на эпилепсию. Лучшее современное оборудование, которым оснащен кабинет, поможет врачам качественно улучшить диагностику, а от этого напрямую зависят шансы на выздоровление.

Как рассказал нейрофизиолог ФЦН Александр Скрипников, чтобы проследить полную картину симптомов заболевания, видео-ЭЭГ-мониторинг должен охватывать и время бодрствования пациента, и время сна, поскольку приступы могут зависеть от этих состояний.

"Данное оборудование способно выявлять все формы патологических изменений функционального состояния головного мозга, и мы будем проводить диагностику на уровне мировых стандартов", - добавил он.

Однако ЭЭГ-мониторинг важен не только при первичной диагностике эпилепсии. На его результаты врачи опираются при принятии решения об изменении или отмене медикаментозного лечения. Кроме того, обследование позволяет дифференцировать эпилептические и неэпилептические пароксизмы. Иными словами, определить, действительно ли пациент страдает эпилепсией, или у него развивается другое заболевание.

"Зачастую пациенты с различными психиатрическими заболеваниями, паническими атаками, не имеющими отношения к эпилепсии, живут с диагнозом эпилепсия, получают длительное специфическое лечение, не имея при этом такой необходимости. Естественно, это плохо влияет на их жизнеспособность. В то же время большое количество пациентов не знает о том, что у них эпилепсия, потому что приступы выражаются неспецифично для данной болезни. Соответствующее лечение человек не получает, и прогнозы на выздоровление ухудшаются", - пояснила врач-невролог, эпилептолог НХО №1 ФЦН Тюмени Ольга Клименко.

По ее словам, эпилептический приступ может проявляться не только судорожным состоянием. Насторожить родных пациента могут другие стереотипно повторяющиеся эпизоды. Например, расстегивание и застегивание пуговицы, приступы автоматизма – жевания или непроизвольного сглатывания и тому подобное.

"Во время приступа больной, как правило, находится без сознания, но это не значит, что он лежит на полу, он может сидеть и за компьютером, при этом не обращать внимания на окружающих и перекладывать предметы. Самое страшное, когда такое происходит за рулем. Человек может отключиться на секунду и попасть в серьезную аварию", - отметила врач.

Кабинет будет работать круглосуточно на платной основе. Обратиться сюда могут как жители Тюменской области, так и других регионов. Запись проводится через регистратуру поликлиники ФЦН или по телефону 8 (3452) 293-731. Предварительно пациенту объяснят, как подготовиться к длительному обследованию. Также желательно иметь при себе выписку от врача по месту жительства, это позволит специалистам центра максимально точно провести процедуру. Получив результаты, пациент при желании сможет проконсультироваться у эпилептолога в ФЦН.