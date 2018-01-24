В Тюмени рентгенологи и радиологи объединяют усилия в выявлении онкологии у жителей области

В декабре 2017 года новое подразделение начало работу на базе радиологического центра "Медицинского города" в Тюмени. В созданном центре лучевой диагностики областного онкодиспансера врачи-рентгенологи и радиологи изучают снимки пациентов, полученные методами КТ, ПЭТ/КТ, ОФЭКТ/КТ, МРТ и сцинтиграфии. В общих чертах порядок и методы обследования людей, у которых есть подозрение на онкологическое заболевание, не изменились. Однако теперь врачи рассчитывают на более точные и быстрые результаты и больший охват: в "Медгороде" решили объединить специалистов лучевой диагностики на одной площадке и пойти по пути цифровизации.

Вместо обмена рентгенологическими изображениями на физических носителях цифровые данные с двух десятков аппаратов диагностики, которые имеются в медучреждении, теперь направляются в единую базу данных. К ней имеют доступ врачи диспансера. После изучения специалист составляет электронное заключение, которое заносится в электронную медицинскую карту. Это значит, что пациенту не нужно приходить повторно, чтобы получить снимки или заключение — все это будет на приеме у врача. За счет электронного обмена и сосредоточения в одном месте рентгенологов и радиологов, до этого трудившихся в разных корпусах диспансера, получает все необходимое гораздо скорее.

"Значительно уменьшается количество дообследований и сроки выдачи заключения. Допустим, теперь нет необходимости рентгенологу направлять пациента на консультацию к радиологу. Специалисты общаются между собой и принимают решение совместно — здесь и сейчас", — рассказывает руководитель дистанционного центра лучевой диагностики "Медицинского города" Виктор Кузнецов.

Тюменские врачи разбирают непростые случаи не только между собой, но и удаленно консультируют коллег из Ишима, Тобольска и Заводоуковска. В планах — быть на связи со всеми районами Тюменской области, а также дистанционно советоваться с клиниками России (есть договоренности с Медицинским исследовательским центром онкологии имени Блохина и Научно-исследовательским онкологическим институтом имени Герцена) и зарубежья. Обратиться за консультацией к тюменским врачам сможет пациент из любого города даже как физическое лицо.

"В России подобных центров, где были бы представлены специалисты всех профилей, нет. Мы прежде всего ориентировались на опыт европейских коллег", — отмечает Виктор Кузнецов.

По словам главного врача "Медицинского города" Андрея Кудрякова, в центре лучевой диагностики будут также проводиться гистологические исследования, результаты которых помогут онкологам определяться с диагнозом и тактикой лечения. В трудных случаях оцифрованные гистологические изображения будут разбирать со специалистами из других клиник. Здесь же будут делать эндоскопические исследования. "Поэтому все виды рака, которые можно диагностировать, мы сможем диагностировать на базе этого центра", — отметил Кудряков.

Влада Нерадовская