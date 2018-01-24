Топ бесплатных мероприятий в Тюмени на неделю: концерт в отеле, встреча с писателем и праздник на катке

Весело и познавательно провести время в Тюмени можно без ущерба для кошелька. Это подтверждает еженедельная подборка бесплатных мероприятий от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Отель Vostok приглашает всех желающих насладиться живой музыкой. 25 января в 21:00 в центральном холле отеля начнется выступление Светланы Костко (фортепиано, вокал). Вход бесплатный. Без возрастных ограничений. Справки по телефону: 8 (3452) 686-115.

Бесплатный семинар "Психосоматические заболевания у детей" пройдет 26 января в центре "Дзержинец" (Тюмень, ул. Орджоникидзе 56/2 (4 этаж). Начало в 18:00. К участию приглашают родителей и интересующихся взрослых. На семинаре вы ознакомитесь с основными формами психосоматических заболеваний и их проявлениями в поведении ребенка и подростка, а также познакомитесь с приемами профилактики психосоматических расстройств. Справки и запись по телефонам: 8-982-911-18-95 (Владимир Валерьевич, ведущий семинара); 390-144 (Психологическая служба МАУ ДО "ЦВР "Дзержинец" г. Тюмени).

"Праздник на катке" начнется 27 января в 15:00 на территории ТРЦ "Остров" (Тюмень, ул. Федюнинского, 67), вход со своими коньками бесплатный. Также гостей ждут бесплатные мастер-классы, веселые конкурсы на льду и подарки от партнеров. будет действовать прокат коньков - 100 рублей/час.

Информационно-библиотечный центр для молодежи приглашает 27 января в 15:00 на встречу с известным тюменским писателем, журналистом, обладателем многих престижных литературных премий, членом Союза писателей России Леонидом Кирилловичем Ивановым. Вход свободный.

На встрече состоится разговор о произведениях автора, увлечениях, о планах и творческих проектах. В ходе общения с писателем участники смогут задать интересующие их вопросы о его жизни и творчестве. Возрастное ограничение: 16+

Еще больше мероприятий здесь: https://vk.com/wall-108606347_32609