Тюменцы узнают, как преодолеть языковой барьер в общении с иностранцами

Бесплатный интерактив "Как преодолеть языковой барьер и наконец заговорить в путешествиях за рубежом" тюменцам предлагают посетить 27 января. Вечернюю лекцию для всех желающих в мультицентре "Моя территория" проведет руководитель разговорного клуба A Cup of English Екатерина Кушнир.

Вместе с лектором участники рассмотрят основные проблемы в общении и способы их преодоления, заучат универсальные фразы, которые помогут не только избежать казусных ситуаций за рубежом, но и стать увереннее в себе и в собственных знаниях. Кроме того, Екатерина расскажет о возможностях приобретения языковой практики, не выходя из дома.

"Языковой барьер — распространенная проблема использования языка в реальных ситуациях общения. Понимание причин и способов их преодоления, поможет участникам встречи обрести уверенность, а, следовательно, получить максимум удовольствия от своих заграничных поездок", — уверяет Екатерина Кушнир.

Лекция начнется в 18:00 по адресу: улица Ванцетти, 1. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация. Подробности можно узнать тут.