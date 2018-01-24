В Тюменской филармонии прозвучит первая русская симфония Чайковского

Концерт Тюменского филармонического оркестра "Скрипка II Piatti" состоится в филармонии 27 января, начало в 19:00. Музыканты исполнят симфонию № 1 "Зимние грезы" Петра Чайковского, сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

Симфония "Зимние грезы" - это картины зимней русской природы и возникающие на их фоне жанровые сценки. Композитор не стремится к конкретному "живописанию в звуках", а передает лишь свои впечатления, преломленные сквозь призму личного лирического чувства. Он свободно ведет нас от одного образа или настроения к другому, иногда совершенно отличному по характеру, следуя внутренней логике симфонического развития.

Глубоко национален и интонационный строй ее музыки: большинство тем "Зимних грез" имеет песенный характер и очень близки русской народной мелодике. Поэтому, когда в финале появляется подлинная народная песня "Я посею ли млада", она не кажется чем-то инородным, а естественно вливается в общий поток музыки. Удивительны по красоте все мелодии Чайковского в симфонии: нежные, хрупкие, взволнованные, печальные, полные огромной внутренней силы.

Еще один шедевр Чайковского прозвучит в этом концерте – Концерт для скрипки с оркестром в исполнении блистательного скрипача, любимца тюменских слушателей Никиты Борисоглебского. Концерт является одним из лучших произведений русского музыкального искусства. Наряду с первым концертом для фортепиано с оркестром и вариациями на тему рококо для виолончели с оркестром это лучшее сочинение Чайковского в концертном жанре.

Блестящая виртуозность партии солирующего инструмента сочетается с темпераментностью музыки, яркостью и сочностью колорита. В настоящее время этот концерт является обязательным произведением для исполнения на конкурсе имени Чайковского.