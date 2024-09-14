Тюменская филармония открывает новый творческий сезон

В Тюменской филармонии 14 сентября начинается новый - 66-й творческий сезон, главным событием праздничной программы станет исполнение оркестром симфонии № 9 Людвига Ван Бетховена.

Концерту будет предшествовать беседа, которая подготовит слушателей к восприятию музыкального материала, она начнется в 16:45 в зале камерной и органной музыки.

В фойе первого этажа гостей встретят артисты Шоу перевоплощения "Бессонница".

На втором этаже с 17:00 будет звучать рояль, клавиши которого "оживут" под руками пианиста Станислава Хуланхова.

Состоится открытие выставки "Дорогами мира" художницы Ольги Трофимовой и награждение постоянных слушателей Союза друзей филармонии.

В фойе третьего этажа гостей встретят волшебные звуки музыки в исполнении оркестра "Камерата Сибири", а также состоится парфюмерная дегустация, во время которой слушателями будет выбран аромат сезона.