65-й концертный сезон открыла Тюменская филармония

Традиционно в программе – выступление Тюменского филармонического оркестра под руководством главного дирижера Юрия Медяника, Хоровой капеллы Тюменской филармонии. Перед гостями выступят приглашенные солисты Молодежной оперной программы Большого театра России – Лада Меркурьева (сопрано), Станислав Мостовой (тенор) и Анджей Белецкий (баритон).

В первом отделении концерта звучали произведения Георгия Свиридова –

сюита "Время, вперед!", "Романс" и "Зимняя дорога" из музыкальных иллюстраций к повести А.С.Пушкина "Метель", симфоническая фантазия "Утес" Сергея Рахманинова, а также "Адажио Спартака и Фригии", "Танец с кроталами" из балета "Спартак" Арама Хачатурян и "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь" Александра Бородина.

Во втором отделении заявлена Кантата Carmina Burana для хора, оркестра и трех солистов. "Кармина Бурана" – сценическая кантата немецкого композитора Карла Орфа, созданная по мотивам 24-х средневековых стихотворений.

Мероприятия, приуроченные к юбилею Тюменской филармонии, будут проходить в течение года, официальный праздничный концерт состоится 3 ноября, сообщает Тюменская область сегодня.